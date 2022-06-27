У повідомленні йдеться, що NASA не встигло завершити тестування наведення, навігації та управління в програмному комплексі GNC до закриття вікна його запуску. Розробка GNC серйозно відставала від графіка ще у 2021 році, тому великим сюрпризом це не стало.

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Що відомо

Представники проєкту заявили, що проблема була навіть не в самому програмному забезпеченні GNC (хоча воно теж розроблялося з затримками), а скоріш у випробувальному стенді, використовуваному для тестування цього ПЗ шляхом імітації космічного корабля.

Випробувальний стенд — це фактично розширена симуляція реального космічного корабля, поєднання апаратного та програмного забезпечення. Він призначений для створення копії польотної системи, на якій можна запустити програму, щоб перевірити роботу всіх її елементів.

Перенесення місії означає, що досягти Психеї вдасться набагато пізніше, ніж очікувалося.

Період запуску місії в 2022 році тривав з 1 серпня по 11 жовтня. Якби дослідницький апарат запустили в цей час, то він досяг би мети в 2026 році.

Через зміну орбітальних позицій Психеї та Землі шлях до астероїда істотно збільшиться: якщо корабель стартує у 2023 році, то досягне мети лише в 2029.

Якщо ж апарат запустять у 2024, то він прибуде в околиці Психеї тільки в 2030.

Точні дати цих потенційних періодів запуску ще не визначені.

Наша дивовижна команда подолала майже всі неймовірні проблеми зі створення космічного корабля під час COVID. Ми подолали численні апаратні та програмні проблеми, і врешті нас зупинила ця остання проблема. Нам просто потрібно трохи більше часу, і ми також розберемося з цим. Команда готова рухатися вперед, і я дуже вдячна за їхню досконалість,

— сказала головна дослідниця Psyche Лінді Елкінс-Тентон з Університету штату Арізона (ASU), яка очолює місію.

У 2017 році NASA вибрало Психею як частину програми Discovery. Цей астероїд називають чи не найдорожчим із відомих. Його вартість оцінюють у 10 квінтильйонів доларів через імовірні поклади заліза, нікелю, золота, платини та інших цінних металів.