Space з посиланням на дані NASA зазначає, що таке рішення було прийнято через високу частоту відвідуваності орбітальної станції безпілотними кораблями, але подробиці озвучені не були.

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За даними календаря пусків Spaceflight Now, російський вантажний корабель "Прогрес" повинен зістикуватися з МКС 28 жовтня. Ймовірно через це запуск астронавтів на кораблі Crew Dragon був відкладений, оскільки екіпажу МКС буде потрібно певний час для переміщення на борт МКС вантажу, доставленого "Прогресом".2

Що відомо про місію Crew-3

В рамках місії Crew-3 на МКС відправляться астронавти:

Раджа Чарі (NASA);

Том Маршберн (NASA);

та Кайла Баррон (NASA),

Матіас Маурер (ESA).

Астронавти відправляться до МКС на кораблі SpaceX Crew Dragon, який буде виведений у космос за допомогою ракети-носія Falcon 9. Пуск відбудеться з майданчика Космічного центру Кеннеді, який розташований на мисі Канаверал, штат Флорида.