Місію повністю оплатив мільярдер Джаред Айзекман, який й полетів у космос разом з трьома іншими людьми. Перебуваючи на орбіті, висота якої перевищує орбіту МКС, екіпаж міг вдосталь пофотографувати Землю через велетенський оглядовий люк. Джаред вирішив віддати свій фотоапарат "талановитішому екіпажу" та використав свій телефон, щоб записати відео.

Читайте за темою Екіпаж Crew Dragon мав деякі труднощі з туалетом під час місії Inspiration4

Те, що відео зняте з допомогою мобільного телефона, "айфона", помітив ютубер Скотт Менлі. Він написав коментар під відео Джареда Айзекмана:

"Отже, вертикальне відео означає, що ви зняли його на свій iPhone?" – запитав Скотт. Джаред відповів та підтвердив, що відео було зняте на мобільний телефон.

Читайте на сайті Ілон Маск пожертвував 50 мільйонів доларів: куди підуть ці кошти

Нові рекорди?

Телефон Айзекмана виявився не першим, який побував у космосі. Ба більше, навіть не першим "айфоном" – його випередила остання місія шаттла STS-135, яка мала на борту два iPhone 4.

А от в чому, ймовірно, Джаред Айзекман з командою виявилися першими, так це у відеозаписі на телефон. У місії Inspiration 4 вперше було записане відео на телефон у космосі.

Поки невідомо, чи брали інші учасники польоту свої особисті мобільні телефони з собою. Це може становити певну небезпеку, адже ґаджети мають літій-іонну батарею, яка може загорітися. Хоча такі випадки рідкісні навіть на Землі, у космосі це може стати питанням життя та смерті.