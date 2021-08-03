Згідно з планом, автоматична міжпланетна станція (АМС) Lucy має полетіти в космос у жовтні 2021 року. 30 липня 2021 року міжпланетна станція Lucy прибула до Космічного центру Кеннеді, Флорида. Там апарат розмістили у "чистій кімнаті", де пройдуть завершальні передстартові підготовки.

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АМС Lucy дістають з вантажного літака C-17 / Фото NASA

Місія космічного апарату

Як повідомляють у NASA, апарат має 23-денне "вікно запуску", яке відкривається 16 жовтня 2021 року.

Lucy стане першим зондом людства, який відправиться до троянських астероїдів Юпітера. Ці космічні тіла перебувають на стабільних орбітах у двох точках Лагранжа: L4 та L5 системи Юпітер-Сонце.

Також Lucy стане першим космічним апаратом, який відвідає таку велику кількість космічних тіл: 1 астероїд Головного поясу та 7 троянців.

Вважається, що троянці – це "залишки" ранньої Сонячної системи. Перебуваючи у гравітаційній пастці Юпітера, ці космічні тіла фактично законсервовані у вакуумі. Тому їхнє вивчення дозволить краще зрозуміти, які саме еволюційні процеси тривали у Сонячній системі задовго до зародження життя на Землі.

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Передстартові підготовки

Після прибуття до Космічного центру Кеннеді, на Lucy та її команду чекають тижні інтенсивних підготовок та завершальних тестувань.

Програмне забезпечення апарату буде ретельно перевірене не один раз, щоб виключити можливість збоїв.

Численні перевірки двигунів орієнтації та маршових двигунів.

Телекомунікаційні випробовування.

Тестування усіх систем разом та інші перевірки.

Ці процедури необхідні для того, що забезпечити успішний старт та продовження місії, яка буде тривати, згідно із планами, близько 12 років.