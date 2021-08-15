Double Asteroid Redirection Test (DART) – це унікальна місія NASA. Якщо ви думали, що вибухи прототипів "Старшипу" круто виглядають, то уявіть собі, як космічний апарат врізається в астероїд на швидкості понад 6 кілометрів на секунду! Саме це й має на меті здійснити DART. І з наближенням запуску, до апарата приєднали "крила" – величезні сонячні панелі, довжиною 8,6 метра.

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Під'єднання сонячних панелей до апарату DART / Фото NASA

Ціль – розбитися об астероїд

Астероїд Дідим має розмір близько 780 метрів та іноді перетинає орбіту Землі. Навіть бездушним астероїдам може стати сумно, коли "нарізаєш" нескінченні кола навколо Сонця. Тому Дідим подорожує не сам, а має супутника – Діморфа.

Цим космічне тіло й зацікавило NASA – своїм супутником, який має діаметр близько 160 метрів. Він обертається довкола Дідима.

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На маленькому Діморфі вирішили перевірити сценарій зміни орбіти завдяки кінетичному впливу. Простіше кажучи, DART розженеться і вріжеться в Діморфа. А вчені перевірять, наскільки відхилилася орбіта та який загальний вплив викликав удар.

Близькість Землі до астероїда дозволить вченим спостерігати за процесом прямо з планети. та якщо цього буде недостатньо, біля астероїда у людей будуть "очі" – DART перед ударом від'єднає від себе спеціальний апарат, який буде спостерігати за експериментом з безпечної відстані.

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Передстартові процедури

Початок місії запланований на кінець 2021 року. Зараз DART перебуває в "чистій кімнаті", де до нього приєднали сонячні панелі ROSA – Roll-Out Solar Arrays.

Енергетичне приладдя попередньо протестували на МКС. На відміну від класичних важких панелей, панелі для DART легші, гнучкі, компактніші та розкладні. Це зекономить вагу та місце.

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