Мішок місячного пилу, який зібрав Ніл Армстронг понад 50 років тому, продадуть на аукціоні

Астронавт NASA Ніл Армстронг зібрав місячний пил під час першої в історії людства висадки на поверхню супутника Землі. Тепер її продадуть на аукціоні Bonhams в рамках торгів присвячених космічній тематиці.

NASA протягом кількох років через суд намагалося добитися того, щоб місячний пил не потрапив до рук приватної особи, але зрештою відомство не досягло успіху в цьому. Агентство підтвердило справжність місячного пилу, що виставляється на аукціон, власником якого є Ненсі Лі Карлсон

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Вона придбала лот під назвою "мішок для доставки зразків з місячним пилом на блискавці" у 2015 році лише за 995 доларів. Тепер є всі підстави припускати, що їй вдасться продати мішок місячного пилу за семизначну суму.

Історія місячного пилу Ніла Армстронга

Коли Карлсон відправила передбачуваний місячний пил в NASA для встановлення справжності, фахівці агентства зрозуміли, що сумка пов'язана з місією "Аполлон-11" і відмовилися повертати її, заявивши, що вона належить "американському народу" і повинна виставлятися на загальний огляд.



Місячний пил помістили в спеціальні контейнери для зберігання / Фото COURTESY BONHAMS

Неясно, за яких обставин NASA втратило мішок з місячним пилом, але відомо, що 2002 року ним володів Макс Арі, співзасновник розташованого в Канзасі космічного музею. Пізніше його засудили за торгівлю вкраденими артефактами.

Після того, як NASA відмовилося повертати місячний пил, Карлсон подала до суду на агентство, звинувативши його у незаконному привласненні її майна. У 2016 році суд виніс рішення на її користь, визнавши Карлсон сумлінним покупцем, який заволодів місячним пилом на законних підставах.

Якою може бути ціна артефакту

Передбачається, що в рамках майбутнього аукціону вартість мішка місячного пилу становитиме від 800 до 1,2 мільйона доларів.