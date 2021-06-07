Мін'юст США прирівняв хакерів-вимагачів до терористів: які це матиме наслідки

Влада Сполучених штатів прийняла рішення про визнання хакерів-вимагачів терористами. Мін'юст запланував комплекс нових заходів для боротьби з ними.

Атаки хакерів, які займаються вимаганням грошей, будуть централізовано відстежувати й припиняти. Водночас інтернет-ресурси з рекламою подібних незаконних послуг планують блокувати.

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Що передбачає нове рішення

Розслідування всіх подібних хакерських атак буде координуватися єдиною цільовою групою Мін'юсту у Вашингтоні.

Зараз група розробляє нову стратегію, яка повинна вдарити по всій екосистемі, вибудуваної навколо вимагачів.

Серед заходів:

оперативне відстеження і припинення атак,

обмеження роботи інтернет-ресурсів з рекламою послуг зі зламу,

посилення нагляду за криптовалютами й електронними гаманцями.



Уривок нового меморандуму Міністерства юстиції США / Скриншот Gizmodo

Причиною таких заходів послужило різке зростання кількості атак хакерів-вимагачів в останні два роки.

Зловмисники активізувалися на тлі пандемії Covid-19 і почали атакувати як приватні компанії, так і різні державні установи.