Атаки хакерів, які займаються вимаганням грошей, будуть централізовано відстежувати й припиняти. Водночас інтернет-ресурси з рекламою подібних незаконних послуг планують блокувати.
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Що передбачає нове рішення
Розслідування всіх подібних хакерських атак буде координуватися єдиною цільовою групою Мін'юсту у Вашингтоні.
Зараз група розробляє нову стратегію, яка повинна вдарити по всій екосистемі, вибудуваної навколо вимагачів.
Серед заходів:
- оперативне відстеження і припинення атак,
- обмеження роботи інтернет-ресурсів з рекламою послуг зі зламу,
- посилення нагляду за криптовалютами й електронними гаманцями.
Уривок нового меморандуму Міністерства юстиції США / Скриншот Gizmodo
Причиною таких заходів послужило різке зростання кількості атак хакерів-вимагачів в останні два роки.
Зловмисники активізувалися на тлі пандемії Covid-19 і почали атакувати як приватні компанії, так і різні державні установи.