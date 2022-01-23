За його словами, нова послуга слугуватиме посиленню кібербезпеки українців. Також вони у додатку "Дія" зможуть бачити, у яких реєстрах є їхні дані.

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Нова послуга у Дії "єЗахист": навіщо вона потрібна

"Ми вирішили запустити найближчим часом послугу "єЗахист" у додатку "Дія", – повідомив у телеграмі глава Мінцифри Михайло Федоров 22 січня.

Міністр пояснив, які вигоди користування цією послугою принесе українцям:

По-перше, люди зможуть дізнатися більше про базові правила кібербезпеки.

По-друге, матимуть доступ до інформації про те, в яких реєстрах є про них відомості.

Що далі? Наступним кроком, як запевнив Федоров, буде запуск сервісу, "де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє його дані в реєстрі".

Нагадаємо:

До слова, тиждень тому хакери атакували українські урядові сайти – серед яких і портал "Дія": дивіться відео

Повний текст допису Михайла Федорова у телеграмі:

Вже два роки ми працюємо над запуском цифрових послуг. Перше, з чого ми розпочали роботу, – питання кібербезпеки та захист даних. Ми зробили та робимо все для того, щоб користувачі сервісів Мінцифри були у безпеці.

Кожен новий день починається із завдань та труднощів. Зараз стикаємося із заголовками про "дані українців злиті в мережі". Насправді про таке писали завжди. Але зараз такі новини сприймаються особливо гостро через інформаційну війну, яка відбувається проти України.

Додаток "Дія" не зберігає особисті дані. Тому, коли ви авторизуєтеся в Дії, документи підтягуються наново, а COVID-сертифікат потрібно генерувати наново. Додатком користуються 13,7 мільйона українців. Порталом користуються майже 13 мільйонів українців. І, звісно, ​​кожна така новина викликає питання та тривогу.

Тиждень розганяється новина про 2 мільйони з Дії з даними про послуги, які взагалі не надаються у Дії. Вже тиждень з'являються боти, в яких можна "дізнатися про вас". Ми активно вивчаємо всі кейси, це виявляються скомплектовані дані з різних джерел, яких раніше було море в мережі, часто з одного популярного банку. Це було ще до старту роботи Мінцифри та створення Дії. Ми якраз і почали працювати над усіма цими випадками. Ми блокуємо такі ресурси та знаходимо ресурси інвестувати на захист реєстрів, щоб ваші дані були під контролем.

Ми вирішили запустити найближчим часом послугу "єЗахист" у додатку "Дія". Де кожен громадянин зможе дізнатися про базові правила кібербезпеки, в яких реєстрах є інформація про них. Наступним кроком буде запуск сервісу, де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі.