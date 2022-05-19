Мінцифри запрошує на перший міжнародний Дія Summit у Давосі: що в програмі

Міністерство цифрової трансформації України опублікувало анонс першого International Diia Summit Brave Ukraine у Давосі. Як зареєструватися та коли дивитися – далі.

Презентації Дії вже давно стали справжнім масштабним дійством у дусі Apple – з виступами на великій сцені, публікою та ефектними демонстраціями нових функцій та продуктів. Цього разу в Мінцифри вирішили піти ще далі й уперше влаштовують конференцію на міжнародному рівні. Розповідаємо, чого від неї можна чекати.

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International Diia Summit

Саміт відбудеться в межах Давоського форуму 24 травня й розпочнеться о 12:30 за київським часом.

Крім усього іншого, під час саміту торкнуться таких п'яти напрямів розвитку цифрової держави:

розвиток воєнних технологій оборони (політика кібербезпеки, створення екосистеми miltech, бачення інформаційної безпеки),

революційні спрощення державних послуг, нова політика зберігання та обміну даними, трансформація податкової та правової системи, розвиток необанку, розвиток міжнародних послуг у Дії,

створення станцій для супутникового інтернету та розвиток мобільної мережі,

цифрова трансформація ключових сфер економіки, нові податкові та правові умови, рух до продуктової держави.

впровадження "цифрових предметів" в освітніх програмах та розвиток неформальної освіти.

Кожен день у цей непростий час, коли в Україні триває боротьба з ворогом, ми продовжуємо цифровізувати країну. Зараз нам важлива підтримка кожного для найшвидшого завершення війни. Від волі лідерів вільного світу залежить, яким буде мирне цифрове майбутнє,

– кажуть у Мінцифри.

Дивіться ролик-презентацію International Diia Summit: відео

Серед спікерів — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та міністри різних напрямів розвитку європейських країн.

Януш Цешинський – державний секретар з питань цифровізації в Канцелярії прем’єр-міністра Польщі, Уповноважений уряду Польщі з питань кібербезпеки.

Марк Борис Андріянич – міністр цифрової трансформації Словенії.

Хашаяр Карл Фарманбар – міністр енергетики та цифрового розвитку Швеції.

Егле Маркевічюте – віцеміністерка економіки та інновацій Литви

Божидар Божанов – міністр електронного уряду Болгарії.

Петр Очко – заступник Міністра з інноваційних технологій Міністерства Промисловості та Торгівлі Чеської Республіки.

Вероніка Ремішова – віцепрем'єр-міністерка, Міністерка з питань інвестицій, регіонального розвитку та інформатизації Словацької Республіки.

Франческа Боско – керівниця стратегії Cyber Peace Institute, Швейцарія.

Луукас Ільвес – заступник міністра за напрямом цифрової трансформації Естонії, Міністерство економіки — Урядовий уповноважений з інформаційного розвитку.

Гатіс Озолс – заступник державного секретаря Міністерства охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії — Відповідальний за політику цифрової трансформації Латвії.

Бенедикт Вехслер – керівник напряму цифровізації Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.

Юріє Цуркану – віцепрем'єр-міністр із цифровізації Молдови.

Переглянути презентацію можна буде онлайн.За 2 години до початку обіцяють надіслати нагадування з посиланням на трансляцію.