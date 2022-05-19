Презентації Дії вже давно стали справжнім масштабним дійством у дусі Apple – з виступами на великій сцені, публікою та ефектними демонстраціями нових функцій та продуктів. Цього разу в Мінцифри вирішили піти ще далі й уперше влаштовують конференцію на міжнародному рівні. Розповідаємо, чого від неї можна чекати.
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International Diia Summit
Саміт відбудеться в межах Давоського форуму 24 травня й розпочнеться о 12:30 за київським часом.
Крім усього іншого, під час саміту торкнуться таких п'яти напрямів розвитку цифрової держави:
- розвиток воєнних технологій оборони (політика кібербезпеки, створення екосистеми miltech, бачення інформаційної безпеки),
- революційні спрощення державних послуг, нова політика зберігання та обміну даними, трансформація податкової та правової системи, розвиток необанку, розвиток міжнародних послуг у Дії,
- створення станцій для супутникового інтернету та розвиток мобільної мережі,
- цифрова трансформація ключових сфер економіки, нові податкові та правові умови, рух до продуктової держави.
- впровадження "цифрових предметів" в освітніх програмах та розвиток неформальної освіти.
Кожен день у цей непростий час, коли в Україні триває боротьба з ворогом, ми продовжуємо цифровізувати країну. Зараз нам важлива підтримка кожного для найшвидшого завершення війни. Від волі лідерів вільного світу залежить, яким буде мирне цифрове майбутнє,
– кажуть у Мінцифри.
Дивіться ролик-презентацію International Diia Summit: відео
Серед спікерів — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та міністри різних напрямів розвитку європейських країн.
- Януш Цешинський – державний секретар з питань цифровізації в Канцелярії прем’єр-міністра Польщі, Уповноважений уряду Польщі з питань кібербезпеки.
- Марк Борис Андріянич – міністр цифрової трансформації Словенії.
- Хашаяр Карл Фарманбар – міністр енергетики та цифрового розвитку Швеції.
- Егле Маркевічюте – віцеміністерка економіки та інновацій Литви
- Божидар Божанов – міністр електронного уряду Болгарії.
- Петр Очко – заступник Міністра з інноваційних технологій Міністерства Промисловості та Торгівлі Чеської Республіки.
- Вероніка Ремішова – віцепрем'єр-міністерка, Міністерка з питань інвестицій, регіонального розвитку та інформатизації Словацької Республіки.
- Франческа Боско – керівниця стратегії Cyber Peace Institute, Швейцарія.
- Луукас Ільвес – заступник міністра за напрямом цифрової трансформації Естонії, Міністерство економіки — Урядовий уповноважений з інформаційного розвитку.
- Гатіс Озолс – заступник державного секретаря Міністерства охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії — Відповідальний за політику цифрової трансформації Латвії.
- Бенедикт Вехслер – керівник напряму цифровізації Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.
- Юріє Цуркану – віцепрем'єр-міністр із цифровізації Молдови.