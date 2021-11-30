Мінцифри залучить Apple до перепису населення в Україні

Міністерство цифрової трансформації співпрацюватиме з Apple у рамках проєкту з перепису населення. Україна орендуватиме обладнання технологічного гіганта для забезпечення процедури перепису, яку планують провести у 2023 році.

Про підписання відповідного меморандуму між Мінцифрою та Apple повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму твітері. Він наголосив, що цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави.

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Перепис населення в Україні

Варто зазначити, що перепис населення в Україні востаннє проводили у 2001 році. Наступний повинен відбутися у 2023 році й Мінцифри вже готується до нього, а саме – розробляє проєкт, який надасть змогу реалізувати його максимально технологічно. Для цього з бюджету виділили 80 мільйонів гривень.

Презентацію проєкту з перепису населення відомство Михайла Федорова планує провести вже в кінці 2021 року. Там мають показати, як саме буде проведено процедуру, та які технологічні інструменти буде застосовано. Федоров вже пообіцяв, що в Україні відмовляться від інструментів 20-річної давнини під час перепису і залучать нові рішення.

До чого тут Apple

Ще у вересні під час зустрічі української делегації з топменеджментом Apple у США сторони обговорили можливість співпраці у рамках перепису населення. Україна активно вивчає досвід інших країн під час проведення таких процедур, як перепис і особливо зацікавлена у досвіді Apple, яка надавала в оренду США технологічну базу під час проведення там перепису.

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Сьогодні Мінцифри та Apple підписали Меморандум про взаєморозуміння. Повний текст публікації Володимира Зеленського:

Пишаюся тим, що Прапор України стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з @Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між @mintsyfra й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави.

До речі, згідно з проєктом державного бюджету на 2022 рік на підготовку до Всеукраїнського перепису населення виділяють