Як стало відомо, лист має рекомендаційний характер. Він засвідчує те, що IT-фахівці в умовах війни з Росією задіяні на інформаційному та кіберфронтах боротьби з агресором. А також, продовжуючи працювати, наповнюють бюджет України. Цей факт мусить бути врахованим при визначенні протягом мобілізації черговості та обсягів призову військовозобов’язаних.

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Коментар Мінцифри

Позиція Мінцифри полягає в тому, що сьогодні IT-фахівці не є пріоритетною категорією для мобілізації.

У листі від 10.03.2022 № 1/06-1-1830 Мінцифри зазначено про:

1. Введення воєнного стану на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", який затверджено Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, та про оголошення і проведення загальної мобілізації у всіх областях України згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 "Про загальну мобілізацію".

2. Факт необхідності ведення боротьби з державою-окупантом також і в інформаційному полі, зокрема шляхом протидії дезінформації з боку держави-окупанта, поширення інформації про агресивну війну Росії проти України, терористичні дії російських військ щодо мирного населення тощо.

3. Залучення з огляду на наявність необхідної та достатньої експертизи обмеженого кола ІТ-фахівців до виконання завдань, визначених у пункті 2.

4. Наявність публічних закликів з боку політичного керівництва органів державної влади України на вчинення всіх можливих дій, спрямованих як на протидію військовій агресії державі-окупанту, так і на забезпечення на період війни сталого та належного функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, секторів національної економіки, об’єктів критичної інфраструктури, підтримки малого та середнього бізнесу тощо.

5. Доцільність врахування потреб комплектування української армії при визначенні протягом мобілізації черговості та обсягів призову військовозобов’язаних, резервістів на військову службу, безпосереднього їх призову серед осіб, які є фахівцями у сфері ІТ-індустрії та представляють галузь економіки, яка забезпечує стале надходження валютної виручки в країну навіть під час війни проти держави-окупанта.

6. Можливого інструмента верифікації належності особи до категорії ІТ-фахівця для нівелювання ризиків ухилення від призову на військову службу під час здійснення мобілізації.