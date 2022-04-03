Міністерство пояснює, що через масштабне російське вторгнення в Україні почали активно відстежувати наявність та якість інтернету в реальному часі. Так виявили деяку негативну динаміку в роботі систем Starlink.

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Що не так зі Starlink

Як пояснює Мінцифри, дані про стан інтернету в Україні надала компанія Speedtest by Ookla.

Інформація допомагає дізнатися, у яких регіонах потрібно оперативно реагувати на проблеми зі звʼязком.

Також через Ookla ми отримуємо дані про показники якості інтернету від Starlink. З них зрозуміло, що якість інтернету від Starlink на сході України гірша, ніж на заході. Це можна пояснити тим, що на території України немає власної наземної станції Starlink. Найближчі станції — у Польщі, Литві та Туреччині,

– йдеться в повідомленні.

Тому міністерство планує після перемоги "разом з Ілоном Маском" побудувати власну наземну станцію Starlink, щоб покращити якість супутникового інтернету для всіх українців.

Чи узгоджені якось ці плани з самим Маском, не уточнюється. Жодних заяв з цього приводу від підприємця поки не було.