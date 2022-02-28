Мінцифри нагадує основні правила безпеки в інтернеті у воєнний час: що можна і не можна робити
Джерело:Мінцифра
У той час, поки на вулицях українських міст і сіл йдуть бої, війна палає й в інтернеті. Росія намагається розвідати інформацію і завдати шкоди українцям. Мінцифри нагадує, як убезпечити себе.
Дотримання правил та рекомендацій задля фізичної безпеки сьогодні вкрай важливе. Безпека в інтернеті – має не меншу вагу, адже Росія атакує Україну на всіх можливих фронтах.
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Рекомендації Мінцифри
- Поставте двофакторну аутентифікацію на всіх своїх облікових записах.
- Якщо ви військовий — змініть ім'я та прізвище в соцмережах. Або ж узагалі ними не користуйтеся та видаліть сторінки.
- Не відповідайте закритим акаунтам в Instagram. Не відправляйте їм жодні посилання.
- Забороніть додавати себе в групи в Telegram (Налаштування — Приватність — Канали).
- Не публікуйте ваше місцерозташування. Ні країну, ні місто, ні район.
- Єдине офіційне посилання на Telegram починається з t.me. За іншими не переходьте.
- Не поширюйте скриншоти. Краще — перепости з офіційних джерел. І довіряйте лише офіційним джерелам.
- Жодних нових застосунків на Android! Навіть якщо будуть казати, що це зручно та безпечно.
- Про пересування ворожої техніки повідомляйте на офіційний чатбот МВС @stop_russian_war
Від себе можемо порекомендувати ретельно дослідити всі опції конфіденційності у ваших додатках. Особливо в соціальних мережах та месенджерах. Сьогодні сервіси пропонують широкий спектр функцій захисту. Крім того, рекомендуємо регулярно перевіряти усі підключені пристрої, а при виявленні підозрілих – негайно видаляти їх та змінювати пароль як на сервісі, так і на електронній пошті, яка прив'язана до нього.