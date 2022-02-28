Дотримання правил та рекомендацій задля фізичної безпеки сьогодні вкрай важливе. Безпека в інтернеті – має не меншу вагу, адже Росія атакує Україну на всіх можливих фронтах.

Цікаво ФСБ розсилає фішингові листи українцям: як вони виглядають та що з ними робити

Рекомендації Мінцифри

Поставте двофакторну аутентифікацію на всіх своїх облікових записах.

Якщо ви військовий — змініть ім'я та прізвище в соцмережах. Або ж узагалі ними не користуйтеся та видаліть сторінки.

Або ж узагалі ними не користуйтеся та видаліть сторінки. Не відповідайте закритим акаунтам в Instagram. Не відправляйте їм жодні посилання.

Забороніть додавати себе в групи в Telegram (Налаштування — Приватність — Канали).

Тут мусимо зробити уточнення. Наразі в Telegram є можливість заборони додавання себе лише в групові чати, але не канали. Для цього оберіть Налаштування – Приватність і безпека – Групи.

Не публікуйте ваше місцерозташування. Ні країну, ні місто, ні район.

Єдине офіційне посилання на Telegram починається з t.me. За іншими не переходьте.

Не поширюйте скриншоти. Краще — перепости з офіційних джерел. І довіряйте лише офіційним джерелам.

Жодних нових застосунків на Android! Навіть якщо будуть казати, що це зручно та безпечно.

Про пересування ворожої техніки повідомляйте на офіційний чатбот МВС @stop_russian_war

Зверніть увагу! В пошуку можна знайти цілих десять ботів з подібною до цієї назвою. Ймовірно більшість із них – фейки, створені ворогом. Однак, крім уже згаданого @stop_russian_war (з рукою на головному фото), справжнім також є @stop_russian_war_bot (з гербом України). Уважно звірте кожну букву в унікальній адресі (мова про назву, яка йде після символа @), адже між справжнім і фейковим ботом чи обліковим записом може бути різниця лише в одну літеру.

Від себе можемо порекомендувати ретельно дослідити всі опції конфіденційності у ваших додатках. Особливо в соціальних мережах та месенджерах. Сьогодні сервіси пропонують широкий спектр функцій захисту. Крім того, рекомендуємо регулярно перевіряти усі підключені пристрої, а при виявленні підозрілих – негайно видаляти їх та змінювати пароль як на сервісі, так і на електронній пошті, яка прив'язана до нього.