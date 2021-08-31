Мінцифри коментує: чи можна підробити сертифікат про вакцинацію в "Дії"

У Міністерстві цифрової трансформації України розповіли про те, чи можливо підробити цифровий COVID-сертифікат. За словами представника, такі варіанти існують, але на практиці реалізувати їх важко.

Підробити паперове свідоцтво про вакцинацію значно легше, адже для нього не потрібно вказувати дійсний номер партії вакцини. Таке свідоцтво завіряється підписом і печаткою лікаря. Оскільки QR-код у ньому не передбачений, перевірити справжність документа не вийде. Інша ситуація в додатку "Дія".

Цікаво Кого чекає Україна: які компанії мають офіційні представництва, а про які ми лише мріємо

Чи можлива підробка у "Дії"

"Дія" дає можливість отримати електронний сертифікат з QR-кодом. Як заявляють у МОЗ, підробити його неможливо, адже інформація для нього отримується з бази даних самого міністерства. Під час вакцинації лікарі вносять у неї інформацію про пацієнта та обов’язково вказують номер партії вакцини, який звіряється з номерами в спеціальній базі даних.

Тому єдиним способом фальсифікації є спроба підкупу медиків. У такому випадку теоретично дані можуть бути внесені в базу без самого процесу вакцинації, а доза вакцини просто списана.

Якщо заплатити гроші лікарю, і він вам сертифікат підробить, то "Дія" його підтягне. Адже застосунок влаштований так, що показує дані з реєстрів. Ми не аналізуємо дані на правдивість, адже за це відповідають певні системи. Але купити сертифікат із занесенням у базу "Дії" не можна. "Дія" показує дані з електронної системи охорони здоров’я,

– розповідає керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

За внесення неправдивої інформації в електронну систему МОЗ, як пише РБК-Україна, медикам загрожує від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт.

Нагадаємо, з початку кампанії вакцинації в Україні зробили понад 9 мільйонів щеплень. Найбільше вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 808 732 людини.