Підробити паперове свідоцтво про вакцинацію значно легше, адже для нього не потрібно вказувати дійсний номер партії вакцини. Таке свідоцтво завіряється підписом і печаткою лікаря. Оскільки QR-код у ньому не передбачений, перевірити справжність документа не вийде. Інша ситуація в додатку "Дія".

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Чи можлива підробка у "Дії"

"Дія" дає можливість отримати електронний сертифікат з QR-кодом. Як заявляють у МОЗ, підробити його неможливо, адже інформація для нього отримується з бази даних самого міністерства. Під час вакцинації лікарі вносять у неї інформацію про пацієнта та обов’язково вказують номер партії вакцини, який звіряється з номерами в спеціальній базі даних.

Тому єдиним способом фальсифікації є спроба підкупу медиків. У такому випадку теоретично дані можуть бути внесені в базу без самого процесу вакцинації, а доза вакцини просто списана.

Якщо заплатити гроші лікарю, і він вам сертифікат підробить, то "Дія" його підтягне. Адже застосунок влаштований так, що показує дані з реєстрів. Ми не аналізуємо дані на правдивість, адже за це відповідають певні системи. Але купити сертифікат із занесенням у базу "Дії" не можна. "Дія" показує дані з електронної системи охорони здоров’я,

– розповідає керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

За внесення неправдивої інформації в електронну систему МОЗ, як пише РБК-Україна, медикам загрожує від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт.

Нагадаємо, з початку кампанії вакцинації в Україні зробили понад 9 мільйонів щеплень. Найбільше вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 808 732 людини.

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