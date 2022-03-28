Мінцифри просить Etsy повернути можливість створення нових акаунтів українцям

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ініціював петицію щодо повернення можливості створення українцями акаунтів на торговому майданчику Etsy.

Мета петиції, продемонструвати наскільки важливим є маркетплейс Etsy для України. Міністр закликав підписувати петицію та поширювати її серед друзів та знайомих.

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Понад 50% українців втратили роботу під час війни. Багато з них використовують саме платформи для бізнесу, серед яких і Etsy. Вона завжди була популярна серед українських підприємців,

– наголосив Федоров.

Популярність Etsy

Платформа Etsy досі користується чималою популярністю серед українців, які створюють та продають свої товари й послуги за кордон. Раніше українці могли безперешкодно створювати нові облікові записи, однак у квітні 2021 року платформа закрила таку можливість, оскільки система Etsy Payments не працює в Україні.

Що таке Etsy

Підписати петицію, яка допоможе вистояти бізнесу під час війни можна за цим посиланням

Etsy — це платформа електронної комерції зосереджена на виробах переважно ручної роботи та вінтажних речах. Також на платформі можна знайти унікальні товари обмеженого випуску. Ці товари та вироби потрапляють до великої кількості категорій, таких як художні вироби, фотографія, одяг, дорогоцінні прикраси, продукти, косметика, іграшки та інші аксесуари.

Вебсайт надає користувачам-продавцям персональні "магазини", на яких продавець може виставляти свої товари, комісійні складають 0.20 доларів США за один лот.