Уповноважена міністерством рада з питань оборони рекомендувала приступити до розгортання малих модульних реакторів для задоволення зростаючих потреб армії в енергії. Мовиться про ядерні мікрореактори, які здатні виробляти від 1 до 50 мегаватів енергії та можуть функціонувати незалежно від електричних мереж.

Цікаво У США створили найсильніший магніт у світі спеціально для термоядерного реактора

Розробка ядерного мікрореактора

Над прототипом модульного реактора працюють дві команди розробників з компаній BWXT Advanced Technologies з Вірджинії та X-energy з Меріленда. Результати їх роботи будуть представлені Міноборони на початку 2022 року. Після оцінки рівня впливу кожного з проєктів на екологію військові виберуть один з них для подальшого розвитку та будівництва повноцінного робочого прототипу реактора.

Безпечний, невеликий, мобільний ядерний реактор задовольнить зростаючий попит за допомогою надійного, безвуглецевого джерела енергії, який не збільшить потреби Міністерства оборони в паливі і зможе підтримувати критично важливі системи у віддалених точках і за суворих умов,

– йдеться у пресрелізі Міноборони США, опублікованому навесні.

Критика проєкту

Варто зазначити, що у цієї програми є не тільки прихильники, а й противники. Деякі люди вважають, що мобільні реактори можуть стати мішенню для атак супротивників США. Такої думки дотримується Едвін Лайман, директор некомерційної організації з безпеки ядерної енергетики Union of Concerned Scientists. На його думку, військові повинні забезпечити належний рівень захисту таких об'єктів, особливо при використанні модульних реакторів в умовах бойових операцій і на закордонних базах.