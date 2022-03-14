Міноборони отримало інструмент для ідентифікації живих та вбитих окупантів
Джерело:Reuters
У Міністерстві оборони України з суботи, 12 березня, розпочали застосовувати американську технологію розпізнавання обличчя Clearview AI. Система має доступ до десятків мільярдів зображень із соцмереж серед яких і російські.
Компанія Clearview AI надала безкоштовний доступ до своєї бази зображень для міністерства оборони України. Це допоможе забезпечити ідентифікацію представників російських окупаційних військ, як живих, так і вбитих.
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База даних зображень системи Clearview AI має доступ до 10 мільярдів фото, частина з яких (близько 2 мільярди) із соцмережі "ВКонтакте". Потенційно технологія може бути використана для перевірки людей на блокпостах, наприклад.
Після вторгнення Росії в Україну директор Clearview AI Хоан Тон-Тхат звернувся із пропозицією допомогти в ідентифікації російських військових та у боротьбі з дезінформацією. Система здатна допомогти у встановленні особи окупантів, а також у виявленні фейків та дезінформації.
Україна отримала безкоштовний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI з розпізнавання облич, що дає можливість, серед іншого, перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах,
– додав Лі Волоскі, радник Clearview і колишній дипломат, повідомляє Reuters.
24 канал звернувся за коментарем щодо використання технології й перших результатів, та на момент публікації новини інформації від Міноборони ще не отримано.
До речі, у раніше саме Clearview AI зазначили, що збирають базу фотографій усіх жителів планети. Очікувано така об'ємна база зображень міститиме 100 мільярдів фотографій людей. У листі інвесторам компанія зазначила, що цього буде достатньо, аби "можна було ідентифікувати майже кожну людину на планеті".