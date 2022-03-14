Компанія Clearview AI надала безкоштовний доступ до своєї бази зображень для міністерства оборони України. Це допоможе забезпечити ідентифікацію представників російських окупаційних військ, як живих, так і вбитих.

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База даних зображень системи Clearview AI має доступ до 10 мільярдів фото, частина з яких (близько 2 мільярди) із соцмережі "ВКонтакте". Потенційно технологія може бути використана для перевірки людей на блокпостах, наприклад.

Після вторгнення Росії в Україну директор Clearview AI Хоан Тон-Тхат звернувся із пропозицією допомогти в ідентифікації російських військових та у боротьбі з дезінформацією. Система здатна допомогти у встановленні особи окупантів, а також у виявленні фейків та дезінформації.

Україна отримала безкоштовний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI з розпізнавання облич, що дає можливість, серед іншого, перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах,

– додав Лі Волоскі, радник Clearview і колишній дипломат, повідомляє Reuters.

Цікавий факт! Свої послуги Clearview надає лише урядовим агенціям та їхнім представникам. Поліція США використала її технології для впізнання учасників заворушень під час протестів Black Lives Matter та штурму Капітолію.

24 канал звернувся за коментарем щодо використання технології й перших результатів, та на момент публікації новини інформації від Міноборони ще не отримано.

До речі, у раніше саме Clearview AI зазначили, що збирають базу фотографій усіх жителів планети. Очікувано така об'ємна база зображень міститиме 100 мільярдів фотографій людей. У листі інвесторам компанія зазначила, що цього буде достатньо, аби "можна було ідентифікувати майже кожну людину на планеті".