Новина про зміну політики Facebook буквально підірвала інтернет 11 березня. Судячи з усього, компанія не очікувала, що смерті Путіну та його окупантам бажатимуть так багато людей.

Раніше Facebook та Instagram тимчасово дозволять вживати політичні вислови щодо агресії Росії

Що тепер дозволено, а що заборонено

За даними джерела, компанія "звужує фокус", щоб конкретизувати межі дозволеного.

Зокрема, модераторам наказано не терпіти заклики до насильства проти росіян загалом.

Також заборонені заклики до вбивства Путіна та Лукашенка.

Нік Клегг, один з керівників Meta, каже, що дозвіл на побажання смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення в Україну, є можливістю користувачам висловити незгоду з атакою Росії. Однак разом з тим не варто тлумачити це як потурання насильству щодо росіян у цілому.

Отже, щоб усунути будь-яку двозначність щодо нашої позиції, ми ще більше звужуємо наші вказівки, щоб чітко заявити, що ми не допускаємо закликів до смерті глави держави на наших платформах. Це складні рішення. Обставини в Україні швидко розвиваються. Ми намагаємося продумати всі наслідки, і тримаємо наші вказівки під постійним контролем, тому що контекст завжди розвивається,

– каже Клегг.

Оновлення стосуватимуться й Instagram, іншої соцмережі, що належить Meta.

Таким чином наразі соцмережі дозволяють заклики до смерті лише окупаційних військ, на кшталт вислову "смерть російським окупантам", за умови, що вони "не включають інших цілей" та не повідомляють конкретні способи убивства та місце розташування цілі.

Чому ж компанія почала змінювати свою позицію? Ймовірно, не останню роль у тому зіграло блокування Instagram та Facebook на території рашистської федерації. Прокуратура країни відкрила справу проти компанії й визнала її екстремістською, закривши доступ до її сервісів громадянам.