Міністерство цифрової трансформації розповіло про успіхи ІТ-армії у боротьбі з ворогом
Джерело:Міністерстві цифрової трансформації
На початку нового російського вторгнення в Україні створили нову силу – ІТ-армію. Вона об’єднала айтішників з усього світу, щоб боротися з ворогом на кіберфронті. Мінцифра розповідає про успіхи.
Так, Мінцифра повідомляє, що за період війни ІТ-армія атакувала понад 600 російських онлайн-ресурсів. Кожен, хто володіє відповідними навичками, може приєднатися. Нові цілі й інструкції щодня оголошуються у телеграм-каналі ІТ-армії.
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Чим займається ІТ-армія
ІТ-армія щодня атакує всі сфери Росії:
- ресурси державних установ;
- великі корпорації;
- операторів зв’язку;
- банки;
- кредитні спілки;
- сервіси електронного цифрового підпису;
- низку побутових сервісів, яким користується населення.
За весь період війни ІТ-армії вдалося атакувати 660 російських ресурсів. Заблокували більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога.
Крім того, добровольці займаються поширенням правдивої інформації про війну серед росіян, які досі вірять у пропаганду й закривають очі на звірства армії рашистів.