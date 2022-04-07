Так, Мінцифра повідомляє, що за період війни ІТ-армія атакувала понад 600 російських онлайн-ресурсів. Кожен, хто володіє відповідними навичками, може приєднатися. Нові цілі й інструкції щодня оголошуються у телеграм-каналі ІТ-армії.

Цікаво Нічого не знаємо, воно саме: Google не може пояснити, куди зникають сайти російських держорганів

Чим займається ІТ-армія

ІТ-армія щодня атакує всі сфери Росії:

ресурси державних установ;

великі корпорації;

операторів зв’язку;

банки;

кредитні спілки;

сервіси електронного цифрового підпису;

низку побутових сервісів, яким користується населення.

За весь період війни ІТ-армії вдалося атакувати 660 російських ресурсів. Заблокували більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога.

Крім того, добровольці займаються поширенням правдивої інформації про війну серед росіян, які досі вірять у пропаганду й закривають очі на звірства армії рашистів.