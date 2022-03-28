Міністерство культури пропонує додати нові емодзі на підтримку України: підпишіть петицію

Міністерство культури та інформаційної політики України направило прохання про доповнення каталогу емодзі на платформах Apple, Android, Meta та Twitter новими українськими символами.

Міністерство звернулося до консорціуму Unicode, який займається розробкою, спровадженням та підтримкою емодзі в усьому світі. Закликають додати до вже наявних каталогів спеціальний смайлик, присвячений Україні.

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Все буде емодзі

Також створено відповідну петицію, яка має посилити можливість ухвалення відповідного рішення.

Підписати її можна за цим посиланням.

На момент написання матеріалу зібрано майже 4000 підписів з 5000 необхідних.

На думку Мінкульту, поява нових українських емодзі на фоні безпрецедентної світової підтримки допоможе ще більше згуртувати міжнародну спільноту навколо незламності українського народу.



Нові емодзі на підтримку України / Фото Міністерство культури та інформаційної політики

Крім того, закликають ділитися посиланням з друзями та знайомими, адже українські емодзі заслуговують з’явитися в усіх месенджерах та соціальних мережах.