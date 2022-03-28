Міністерство звернулося до консорціуму Unicode, який займається розробкою, спровадженням та підтримкою емодзі в усьому світі. Закликають додати до вже наявних каталогів спеціальний смайлик, присвячений Україні.
Цікаво Ілон Маск задумався над створенням власної соцмережі: навіщо вона йому
Все буде емодзі
- Також створено відповідну петицію, яка має посилити можливість ухвалення відповідного рішення.
- Підписати її можна за цим посиланням.
- На момент написання матеріалу зібрано майже 4000 підписів з 5000 необхідних.
На думку Мінкульту, поява нових українських емодзі на фоні безпрецедентної світової підтримки допоможе ще більше згуртувати міжнародну спільноту навколо незламності українського народу.
Нові емодзі на підтримку України / Фото Міністерство культури та інформаційної політики
Крім того, закликають ділитися посиланням з друзями та знайомими, адже українські емодзі заслуговують з’явитися в усіх месенджерах та соціальних мережах.