Мінімісяць: космічний гість із 1960-х підлетить дуже близько до Землі
За словами астрономів, штучний "мінімісяць" знову наблизитися до Землі, перш ніж покинути орбіту нашої планети. Об'єкт, що отримав назву 2020 SO, насправді являє собою шматок космічного сміття 1960-х років, який був тимчасово притягнутий гравітацією Землі.
Джерело: Newsweek.
Об'єкт вперше виявив 17 вересня 2020 року 71-дюймовий телескоп Pan-STARRS1, розташований на вершині гори Халеакала гавайського острова Мауї. Незабаром після відкриття астрономи почали припускати, що він є штучним через свої незвичайні характеристики.
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Що являє собою космічний об'єкт
Дослідники визначили, що мова справді йде про верхній ступінь ракети "Атлас-Центавр", запущеної в 1966 році в рамках невдалої місячної місії NASA "Сервейер-2".
1 грудня астроном Джанлука Масі з проєкту Virtual Telescope Project повідомив, що SO 2020 дуже близько підійшов до Землі. Відстань складала 50,9 тисячі кілометрів, приблизно 13 відсотків середньої відстані від Землі до Місяця.
1 лютого ситуація повториться, хоча цього разу відстань буде більшою – близько 224,5 тисячі кілометрів. Артефакт залишатиметься супутником нашої планети до 7 березня, коли зможе остаточно вивільнитися з гравітаційної хватки Землі.
Після свого надзвичайно близького прольоту в грудні SO 2020 знову безпечно наближається – цього разу, щоб попрощатися. Як ми знаємо, це прискорювач космічної місії "Сервейер-2", який був тимчасово захоплений нашою планетою. Незабаром цей штучний мінімісяць покине наше оточення і вислизне на нову орбіту навколо Сонця,
– написав астроном на сайті Virtual Telescope Project.
Охочі спостерігати за 10-метровим об'єктом під час його останнього зближення з Землею зможуть зробити це завдяки прямій трансляції, яку Джанлука Масі буде вести на сайті VTP починаючи з 22:00 за київським часом 1 лютого.
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