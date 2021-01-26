За словами астрономів, штучний "мінімісяць" знову наблизитися до Землі, перш ніж покинути орбіту нашої планети. Об'єкт, що отримав назву 2020 SO, насправді являє собою шматок космічного сміття 1960-х років, який був тимчасово притягнутий гравітацією Землі.

Джерело: Newsweek.

Об'єкт вперше виявив 17 вересня 2020 року 71-дюймовий телескоп Pan-STARRS1, розташований на вершині гори Халеакала гавайського острова Мауї. Незабаром після відкриття астрономи почали припускати, що він є штучним через свої незвичайні характеристики.

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Що являє собою космічний об'єкт

Дослідники визначили, що мова справді йде про верхній ступінь ракети "Атлас-Центавр", запущеної в 1966 році в рамках невдалої місячної місії NASA "Сервейер-2".

1 грудня астроном Джанлука Масі з проєкту Virtual Telescope Project повідомив, що SO 2020 дуже близько підійшов до Землі. Відстань складала 50,9 тисячі кілометрів, приблизно 13 відсотків середньої відстані від Землі до Місяця.

1 лютого ситуація повториться, хоча цього разу відстань буде більшою – близько 224,5 тисячі кілометрів. Артефакт залишатиметься супутником нашої планети до 7 березня, коли зможе остаточно вивільнитися з гравітаційної хватки Землі.

Після свого надзвичайно близького прольоту в грудні SO 2020 знову безпечно наближається – цього разу, щоб попрощатися. Як ми знаємо, це прискорювач космічної місії "Сервейер-2", який був тимчасово захоплений нашою планетою. Незабаром цей штучний мінімісяць покине наше оточення і вислизне на нову орбіту навколо Сонця,

– написав астроном на сайті Virtual Telescope Project.

Охочі спостерігати за 10-метровим об'єктом під час його останнього зближення з Землею зможуть зробити це завдяки прямій трансляції, яку Джанлука Масі буде вести на сайті VTP починаючи з 22:00 за київським часом 1 лютого.