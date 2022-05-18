Мінімалізм і відсутність рамок: з'явилися перші рендери годинника Apple Watch Series 8

Торік Apple здивувала всіх, випустивши годинники сьомого покоління зі старим дизайном, хоча багато витоків говорили про новий. Виявилось, що ті концепти готували на наступний рік – для Watch Series 8.

Дизайнер і редактор AppleTrack Ієн Зелбо створив рендери годинника на основі інформації, зібраної інсайдерами ShimpApplePro і FrontPageTech. Однак досвід попереднього року повинен був навчити: не можна довіряти жодним чуткам, доки інформацію не розкриє сама компанія-виробник.

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Яким може бути годинник

Apple Watch Series 8 прогнозують "в стилі останніх продуктів Apple" – близький до квадрата, з пласкими гранями й пласким склом.

Якщо торішня модель мала екран, загнутий в усі боки, що створювало певні дизайнерські особливості інтерфейсу, то тепер цього чекати не варто.

Також, як пише видання, можна не сподіватися й на збільшення розмірів годинника або дисплея.

Про технічні характеристики наразі невідомо нічого.



Рендер Apple Watch Series 8 / PhoneArena

Чутки приписують майбутній новинці здатність відстежувати ознаки миготливої аритмії та попереджати про них свого власника. Крім того, очікується, що Apple Watch 8 нарешті отримає датчик температури тіла. Деякі витоки з обережністю згадують, що є шанс побачити супутниковий зв'язок в Series 8, але ймовірність начебто дуже мала.



Рендер Apple Watch Series 8 / PhoneArena

Точної дати презентації годинника ми не дізнаємося ще довго, але відбудеться вона, швидше всього, восени разом з презентацією iPhone 14, яка традиційно проходить у вересні. Характеристики й ціну Pro-версії цього смартфона нещодавно також злили в мережу.

А поки Apple прагне до плаского дизайну, Google зі своїм першим розумним годинником вирішила йти в протилежному напрямку. Він отримав круглу форму й куполоподібний екран, який плавно переходить у корпус, створюючи ілюзію цілісності. Зовні, як пишуть ЗМІ, Google Pixel Watch нагадують гальку. Pixel Watch також вийдуть восени разом з новими смартфонами компанії та будуть працювати під управлінням операційної системи Wear OS 3.1, розробленої спеціально для годинників. Про ціну поки нічого не говорять. Як і про більш детальні характеристики.