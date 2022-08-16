NEC випустила мінікомп'ютер у ретростилі розміром зі смартфон

Японська компанія NEC випустила мінікомп'ютер, виконаний у стилі ретро. Пристрій навіть опціонально оснащується приводом DVD, при тому, що сам він ледь перевищує за розмірами звичайний смартфон.

Пристрій можна встановити на столі, або змонтувати на стіні. За розмірами він нагадує тонкі клієнти та інші невеликі портативні ПК. Можна вибрати з кількох версій які відрізняються начинкою та характеристиками.

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Новинка поставляється в компактному корпусі об'ємом близько 1 літра, а важить – 1,28 кілограма. Комп'ютер використовує процесори Intel Alder Lake. Є кілька варіантів на вибір:

Core i7-12700T,

Core i5-12500T,

Core i3-12100T

та Celeron G6900T.

Мінімальна конфігурація з Celeron G6900T поставляється з 4 ГБ ОЗП та жорстким диском на 500 ГБ. Більш продуктивний варіант з чипом Core i5-12500T та графікою Intel UHD Graphics 770 використовує 16 ГБ (можна встановити до 32 ГБ) оперативної пам'яті та накопичувач SSD ємністю 256 ГБ (з функцією шифрування). ОС – Windows 10 Pro з можливістю оновлення до Windows 11.

Фото невеликого комп'ютера NEC

Для підключення є mini D-sub, HDMI, DisplayPort, Ethernet, Wi-Fi 11ax та Bluetooth, а також кілька USB різних поколінь та роз'єм 3,5 мм. Комп'ютер можна закріпити на задній панелі монітора. Вартість версії з Core i5-12500T складає 302 400 йен або приблизно 83 000 гривень.