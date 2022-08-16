Пристрій можна встановити на столі, або змонтувати на стіні. За розмірами він нагадує тонкі клієнти та інші невеликі портативні ПК. Можна вибрати з кількох версій які відрізняються начинкою та характеристиками.

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Новинка поставляється в компактному корпусі об'ємом близько 1 літра, а важить – 1,28 кілограма. Комп'ютер використовує процесори Intel Alder Lake. Є кілька варіантів на вибір:

Core i7-12700T,

Core i5-12500T,

Core i3-12100T

та Celeron G6900T.

Мінімальна конфігурація з Celeron G6900T поставляється з 4 ГБ ОЗП та жорстким диском на 500 ГБ. Більш продуктивний варіант з чипом Core i5-12500T та графікою Intel UHD Graphics 770 використовує 16 ГБ (можна встановити до 32 ГБ) оперативної пам'яті та накопичувач SSD ємністю 256 ГБ (з функцією шифрування). ОС – Windows 10 Pro з можливістю оновлення до Windows 11.

Фото невеликого комп'ютера NEC

Для підключення є mini D-sub, HDMI, DisplayPort, Ethernet, Wi-Fi 11ax та Bluetooth, а також кілька USB різних поколінь та роз'єм 3,5 мм. Комп'ютер можна закріпити на задній панелі монітора. Вартість версії з Core i5-12500T складає 302 400 йен або приблизно 83 000 гривень.