Мільйони користувачів Android втратили підтримку сервісів Google: які пристрої відключили й чому

Google підтвердила, що з 28 вересня деякі старі Android-пристрої втратять доступ до її фірмових сервісів. Доступ до Google втратять користувачі, які не оновлять операційну систему або не придбають сучасний апарат, якщо оновити ПЗ немає змоги. Відтак мільйони ґаджетів втратять можливість використовувати YouTube, Gmail та інші важливі додатки.

Які пристрої відключать від сервісів Google

Користувачі пристроїв, що працюють під управлінням операційної системи Android 2.3.7 Gingerbread і більш ранніх версій, втратять можливість входити в обліковий запис Google. Наразі частка таких смартфонів становить від 0,2% до 0,3%.

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На перший погляд, це не багато, однак, якщо перевести ці відсотки в реальні цифри, то кількість активних пристроїв та користувачів, які втратять доступ до сервісів Google сягає від 6 до 9 мільйонів.

Які сервіси стануть недоступними для мільйонів користувачів

Варто зазначити, що загальна кількість ґаджетів під управлінням різних версій ОС Android становить близько

Вже з 28 вересня 2021 року власники Android-пристроїв, що працюють під управлінням версій ОС, старше ніж Android 3.0, втратять доступ до таких сервісів як:

YouTube;

Google Play;

Карти Google;

Пошта Gmail;

Календар Google;

Обліковий запис Google та низки інших додатків, без яких багато користувачів не можуть уявити собі повноцінний смартфон.

Наскільки сильно постраждають користувачі

Аналітики вважають, що відключення старих смартфонів від сервісів Google стане катастрофою для багатьох користувачів, які потребують доступу до сервісів пошукового гіганта, проте не можуть дозволити собі оновити смартфон.

З іншого боку, Google не може підтримувати усі версії ОС, випущені за останні десять років. Та ж Android 2.3.7 Gingerbread вийшла у вересні 2011 року.

Варто зазначити, що такий розвиток подій хоч і не дуже приємний, однак цілком закономірний з боку пошукового гіганта. Якщо ви досі користуєтеся смартфоном під керуванням старої версії Android, саме час змінити пристрій на новіший.