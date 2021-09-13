Велетенський комп'ютерний всесвіт Uchuu (в перекладі з японської мови – "космічний простір") абсолютно безплатний. Це найбільша та найреалістичніша симуляція Всесвіту на сьогодні. Щоправда, це не No Man's Sky, тому політати на космічному кораблі не вийде. Uchuu – це наукова симуляція, яка допомагає краще зрозуміти еволюцію Всесвіту та фокусується на великомасштабних структурах.

Комп'ютерна симуляція допомогла виявити Де зараз перебуває Місячний модуль "Аполлона-11"

Можливості симулятора Uchuu: дивитись відео

Детальніше про найбільший віртуальний Всесвіт

Віртуальний Всесвіт Uchuu складається з 2,1 трильйона частинок в обчислювальному кубі зі стороною 9,63 мільярда світлових років. Це складає приблизно три чверті відстані між Землею та найбільш віддаленим об'єктом, який ми можемо спостерігати.

Симуляція моделює еволюцію матерії протягом майже всієї 13,8-мільярдної історії Всесвіту від Великого вибуху до сьогодні.

Концентрується Uchuu на великомасштабних структурах, тому зорі та планети у симуляції ви не знайдете.

Створення Всесвіту