Мільярди світлових років: новий хімічний елемент у ранньому Всесвіті

Нам відносно просто досліджувати власну Галактику. Але для того, щоб зазирнути у минуле та побачити далекі-далекі галактики, потрібна дуже чутлива техніка. Обсерваторія ALMA якраз і є такою технікою, яка дозволяє подивитися на галактики у ранньому Всесвіті.

Завдяки обсерваторії ALMA науковці виявили фтор у галактиці NGP-190387. Світло від неї йшло до нас 12 мільярдів світлових років. Тобто, ми спостерігаємо за NGP-190387 у час, коли після Великого вибуху пройшло всього лише 1,4 мільярда років. Завдяки таким відкриття науковці краще розуміють ранній Всесвіт, його подальшу еволюцію та можуть прогнозувати, що буде далі в майбутньому.

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Детальніше про відкриття

Фтор у вигляді фториду можна знайти, наприклад, у зубах та кістках. Тепер ми знаємо, що фтор можна знайти й в інших галактиках, де триває процес зореутворення.

NGP-190387 містить хімічний елемент у вигляді фтористого водню (фтороводень). Оскільки хімічні елементи, важчі за водень та гелій, утворюються в надрах зірок, то й потрапляють у середовище лише після смерті зорі.

Таким чином, наявність великої кількості синтезованого в ядрах світил елементу свідчить часті вибухи зірок та швидкоплинність їхнього "життя". Науковці вважають, що ймовірними "заводами" з вироблення такої кількості фтору є зірки класу Вольфа-Райє – велетенські масивні зорі, які живуть короткий проміжок часу.

NGP-190387 виявили випадково під час іншого дослідження. Таке відкриття стало можливим завдяки тому, що між Землею та NGP-190387 розташована інша галактика, яка виконала роль гравітаційної лінзи та підсилила світло, яке дійшло до нас.