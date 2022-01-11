Мільярди сторінок друкованого тексту: Європолу наказали видалити петабайти особистих даних

Головне поліцейське відомство Євросоюзу отримало розпорядження видалити величезні масиви персональних даних, отриманих протягом останніх шести років. Наказ надійшов від Європейського наглядового органу захисту даних (EDPS), який займається захистом даних на території більшої частини Європи.

EDPS виділив Європолу рік на інспекцію баз даних та видалення відомостей, не пов'язаних із кримінальними розслідуваннями. Загальний обсяг такої інформації, що зберігаються в базах Європолу, приблизно оцінюється в чотири петабайти, що еквівалентно сотням мільярдів сторінок друкованого тексту.

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Чому ці дані потрібно видалити

У базах містяться відомості про щонайменше чверть мільйона підозрюваних у терористичній активності та серйозні злочини, а також інформація про інших людей, пов'язаних з підозрюваними. Дані отримані з різних правоохоронних відомств країн ЄС.

У тексті наказу EDPS згадує про розслідування, пов'язане з порядком зберігання даних, яке розпочалося ще у 2019 році. Стверджується, що персональні дані найчастіше зберігалися та оброблялися без достатніх підстав, внаслідок чого резиденти ЄС були помилково пов'язані з кримінальною активністю.

Хоча з того часу деякі заходи були упорядковані Європолом, відомство не виконало вимоги EDPS визначити прийнятний період зберігання даних для фільтрації та виділення персональної інформації, допущеної до аналізу в рамках правил Європолу,

– мовиться у пресрелізі EDPS.

В результаті в EDPS приступили до активнішого захисту прав мешканців, виділивши поліцейському відомству рік на сортування існуючих даних для того, щоб визначити, які з них можна зберігати на законних підставах, і наказавши видаляти нові зібрані дані, не категоризовані протягом шести місяців.

Яку інформацію повинен видалити Європол

За даними європейських експертів, база даних Європолу як мінімум частково складається з відомостей про людей, які не є "підозрюваними", "потенційними майбутніми злочинцями", "особами, які перебувають у контакті або пов'язані зі злочинцями", "жертвами", "свідками" або "інформаторами".

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Правозахисники вважають, що такий спектр категорій і так занадто широкий, а зберігання даних про людей, які не потрапляють у подібну класифікацію, викликає занепокоєння тим, що Європол вів незаконне спостереження за групами, які стереотипно є "підозрілими" або "небезпечними". Більшість громадян ЄС виступають за захист своїх цифрових прав.

Існують і протилежні думки. Низка представників апарату ЄС вважає, що правоохоронним органам необхідні інструменти, ресурси та час для аналізу даних, що надійшли на законних підставах, а платформа Європолу підтримує національні поліцейські відомства, нездатні самостійно обробляти такі величезні масиви даних.