EDPS виділив Європолу рік на інспекцію баз даних та видалення відомостей, не пов'язаних із кримінальними розслідуваннями. Загальний обсяг такої інформації, що зберігаються в базах Європолу, приблизно оцінюється в чотири петабайти, що еквівалентно сотням мільярдів сторінок друкованого тексту.

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Чому ці дані потрібно видалити

У базах містяться відомості про щонайменше чверть мільйона підозрюваних у терористичній активності та серйозні злочини, а також інформація про інших людей, пов'язаних з підозрюваними. Дані отримані з різних правоохоронних відомств країн ЄС.

У тексті наказу EDPS згадує про розслідування, пов'язане з порядком зберігання даних, яке розпочалося ще у 2019 році. Стверджується, що персональні дані найчастіше зберігалися та оброблялися без достатніх підстав, внаслідок чого резиденти ЄС були помилково пов'язані з кримінальною активністю.

Хоча з того часу деякі заходи були упорядковані Європолом, відомство не виконало вимоги EDPS визначити прийнятний період зберігання даних для фільтрації та виділення персональної інформації, допущеної до аналізу в рамках правил Європолу,

– мовиться у пресрелізі EDPS.

В результаті в EDPS приступили до активнішого захисту прав мешканців, виділивши поліцейському відомству рік на сортування існуючих даних для того, щоб визначити, які з них можна зберігати на законних підставах, і наказавши видаляти нові зібрані дані, не категоризовані протягом шести місяців.

Яку інформацію повинен видалити Європол

За даними європейських експертів, база даних Європолу як мінімум частково складається з відомостей про людей, які не є "підозрюваними", "потенційними майбутніми злочинцями", "особами, які перебувають у контакті або пов'язані зі злочинцями", "жертвами", "свідками" або "інформаторами".

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Правозахисники вважають, що такий спектр категорій і так занадто широкий, а зберігання даних про людей, які не потрапляють у подібну класифікацію, викликає занепокоєння тим, що Європол вів незаконне спостереження за групами, які стереотипно є "підозрілими" або "небезпечними". Більшість громадян ЄС виступають за захист своїх цифрових прав.

Цікаво! Існують і протилежні думки. Низка представників апарату ЄС вважає, що правоохоронним органам необхідні інструменти, ресурси та час для аналізу даних, що надійшли на законних підставах, а платформа Європолу підтримує національні поліцейські відомства, нездатні самостійно обробляти такі величезні масиви даних.