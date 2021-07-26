Космічний туризм стає реальністю: Бренсон і Безос заклали початок нової епохи

Мільярдери Джефф Безос і Річард Бренсон вирішили зробити космос більш доступним для населення. Вони навіть влаштували перегони – хто перший дістанеться до орбіти.

Засновник Blue Origin заявив, що його команда збирається прокласти шлях у космос, щоб нащадки могли будувати майбутнє. Водночас Фундатор Virgin Galactic зазначив, що завжди мріяв створити власні космічні лінії і космічний човен, аби літати за межі Землі.

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Мільярдери Бренсон і Безос полетіли в космос

Зрештою Бренсону вдалося випередити свого суперника на 9 днів. Після 17 років підготовки він 11 липня дістався кордону атмосфери і космосу на кораблі Unity, розробленому власною компанією Virgin Galactic.

Інженери підійшли до запуску нестандартно. Літак-носій з човником посередині злетів горизонтально. Коли він піднявся на висоту 15 кілометрів, пілоти увімкнули двигуни ракети, вона на надзвуковій швидкості дісталася висоти 86 кілометрів над Землею. Однак вони потрапили в суборбітальну зону, яку деякі фахівці не вважають космосом.

Політ Річарда Бренсона в космос: дивіться відео

Весь політ тривав майже 1,5 години. У невагомості члени екіпажу перебували кілька хвилин. Після повернення на Землю всіх переповнювали емоції.

Ніщо вас не може підготувати до відчуття, коли ви бачите Землю з космосу. Це просто магічно і нереально,

– розповів Бренсон.

Вже 20 липня човен Джеффа Безоса New Shepard вирушив з ранчо мільярдера в Техасі до космосу. На відміну від ракетоплана Бренсона, Blue Origin у космос здіймався традиційно – вертикально. Ракета-носій підняла капсулу з космонавтами на 76 кілометрів над Землею, яка потім від'єдналася від носія і почала самостійний рух далі.

Нею керували бортові комп'ютери без участі людини та центру керування польотами на Землі. Космонавти здійнялися на 107 кілометрів над нашою планетою і перебували в невагомості кілька хвилин. Весь політ тривав понад 10 хвилин.



Корабель New Shepard стартував з місця запуску в Техасі / Фото Blue Origin

Джефф Безос збирається у 2021 році ще двічі відправити New Shepard у космос. Мільярдер повідомив, що вже знайшлися охочі викласти чималеньку суму за подорож. Втім поки він не розголошує вартість квитка.

Його компанія Blue Origin вже отримала замовлення від кількох десятків майбутніх космічних туристів на 100 мільйонів доларів. А от його суперник Ричард Бренсон заявив, що подорожі на Unity почнуться у 2022 році. Задоволення побачити Землю в ілюмінаторі обійдеться у 250 тисяч доларів.

Маск збирається розробити туристичні подорожі до Місяця

У спину двом мільярдерам дихає мільйонер Ілон Маск. Його компанія SpaceX ще навесні 2020 року доправила американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію, скасувавши 10-річну російську монополію на запуск космонавтів на орбіту.

Тепер його човник Dragon регулярно літає на МКС. А сам бізнесмен замислився про подорожі до Місця. Американський бізнесмен планує за кілька років відкрити для жителів планети космічні вояжі до супутника Землі.

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