Найбагатші люди світу таємно будують бункери судного дня, – The Guardian

Теоретик медіа і футуролог Дуглас Рашкофф розповів про таємну зустріч, яку йому влаштували "п’ятеро найбагатших людей світу". За його словами, вони хотіли порад, як пережити потенційні політичні потрясіння чи кліматичну катастрофу.

Не ті питання

Цікаво, що замість пошуку шляхів запобігання катастрофам, п'ятірка неназваних багатіїв – усі з вищого ешелону світу інвестицій у технології та хедж-фонди – хотіла знати, як утримати охоронців від нападу на них та вберегти свої продовольчі склади від рук голодних селян.

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Після того, як лімузин забрав Рашкоффа з аеропорту й привіз до місця, яке він називає "залою для зустрічей", на нього чекала довга розмова, що починалась як звичайна бесіда про майбутнє технологій. Згодом стали зрозумілі справжні наміри мільярдерів.

"Вони почали нешкідливо і досить передбачувано. Біткойн чи Ефір? Віртуальна чи доповнена реальність? Хто першим отримає квантові обчислення — Китай чи Google? Згодом дійшли до справжньої теми, що хвилює: Нова Зеландія чи Аляска? Який регіон менше постраждає від майбутньої кліматичної кризи? З цього моменту стало тільки гірше. Що було більшою загрозою: глобальне потепління чи біологічна війна? Скільки потрібно планувати, щоб вижити без сторонньої допомоги? Чи повинне укриття мати власне постачання повітря? Якою була ймовірність забруднення ґрунтових вод? Нарешті, генеральний директор брокерської компанії пояснив, що він майже завершив будівництво власної підземної бункерної системи, і запитав: "Як мені зберегти контроль над моїми силами безпеки після події?" Подія. Це був їх евфемізм для позначення екологічного колапсу, соціальних заворушень, ядерного вибуху, сонячної бурі, нестримного вірусу або шкідливого комп'ютерного злому, який знищує все", – йдеться в статті.

Автор каже, що його тодішні співрозмовники роздумують над питанням вірності. Вони розуміють, що озброєна охорона буде потрібна для захисту їхніх територій від рейдерів та розлючених натовпів. Один з них уже забезпечив собі дюжину морських котиків. Але як платити охоронцям, коли навіть криптогаманці стануть марними? Що завадило б їм зрештою вибрати собі лідера й піти проти колишнього роботодавця?

Мільярдери, за словами Рашкофа, розглядали можливість використання спеціальних кодових замків на постачанні їжі, паролі до яких знали б лише вони. Або змусити охоронців носити якісь "дисциплінарні нашийники" в обмін на їхнє виживання. Або, можливо, створювати роботів, які будуть служити охоронцями та робітниками – якщо взагалі цю технологію можна встигнути розробити вчасно.

Я намагався їх урезонити. Я навів просоціальні аргументи на користь партнерства та солідарності як найкращих підходів до наших колективних довгострокових завдань. Спосіб змусити своїх охоронців виявляти лояльність у майбутньому — ставитися до них як до друзів прямо зараз, пояснив я. Не просто інвестуйте в боєприпаси та електричні огорожі, інвестуйте в людей і стосунки. Вони закотили очі на те, що, мабуть, прозвучало для них як філософія хіпі,

– каже Рашкофф

Автор статті, який займається вивченням впливу цифрових технологій на житя людей, пише, що прямо зараз багаті намагаються забезпечити собі "шикарні бункери", а кілька компаній, які пропонують "постапокаліптичні продукти", звернулися до нього, щоб допомогти продати їхні товари. Один стартап під назвою Vivos, наприклад, продає розкішні підземні апартаменти, які можуть бути встановлені в ракетних шахтах та інших виведених з експлуатації військових об'єктах. У таких бункерах є басейни, ігри, фільми та навіть цілі ресторани.

Величезна проблема полягає в тому, що ці бункери тільки відтягують неминуче, пише Рашкофф. Замість того, щоб вкладатися у розвиток світу, вони шукають способу ізолюватися від нього та його проблем.