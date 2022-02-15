Айзекман викупив три майбутні космічні запуски SpaceX, які будуть проводитись у рамках програми, що отримала назву Polaris. Згідно з офіційним сайтом проекту Polaris, перші два запуски мають на увазі відправлення космічних кораблів Crew Dragon на навколоземну орбіту вище тієї точки, на яку будь-коли піднімалися апарати SpaceX в рамках безпілотних і пілотованих польотів.

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На кінцевому етапі Polaris передбачає перший політ корабля Starship із людьми на борту. Усі три місії сплатив Айзекман.

Хто такий Джаред Айзекман? Американський мільярдер та власник платіжного сервісу Shift4 Payments. Він повністю сплатив за космічний запуск SpaceX Crew Dragon



Разом з ним у триденний політ на низьку навколоземну орбіту вирушили лікарка дитячої лікарні в Мемфісі Гейлі Арсеної, професорка геології Сіан Проктор, а також співробітник аерокосмічної корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі. Американський мільярдер та власник платіжного сервісу Shift4 Payments. Він повністю сплатив за космічний запуск SpaceX Crew Dragon в рамках місії Inspiration4 і став його безпосереднім учасником у вересні минулого року.Разом з ним у триденний політ на низьку навколоземну орбіту вирушили лікарка дитячої лікарні в Мемфісі Гейлі Арсеної, професорка геології Сіан Проктор, а також співробітник аерокосмічної корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі.

Про місію Polaris

У рамках першої місії, що одержала назву Polaris Dawn, Айзекман сам планує піднятися на борт Crew Dragon. Разом з ним у політ відправляться два співробітники SpaceX Сара Гілліс та Анна Менон, а також колишній пілот ВПС США Скотт Потіт, який був керівником місії Inspiration4.

Вони проведуть п'ять днів на орбіті. Екіпаж протестує супутниковий зв'язок Starlink та спробує вийти у відкритий космос. У разі успіху, це буде перший в історії вихід у відкритий космос непрофесійного астронавта.

Дата місії: місію планується запустити наприкінці 2022 року.

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Завданням цього польоту також буде збір інформації про те, як організм людини відгукується на радіаційний пояс Ван Аллена – область найближчого космічного простору біля нашої планети, що має вигляд кільця, в якій розташовані гігантські потоки електронів і протонів, що утримуються магнітним полем Землі.

Докладніше про дві інші місії обіцяють розповісти пізніше.