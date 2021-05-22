Юсаку Маедзава, японський мільярдер, про якого ми писали раніше, придбав політ на Міжнародну космічну станцію (МКС) за 40 мільйонів доларів. Тепер він звернувся до своїх підписників, щоб ті допомогли йому вигадати 100 дивних занять, які він міг би випробувати на орбіті.

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Сто дивних занять

Я хочу, щоб цей досвід був для всіх, а не тільки для мене, і тому я придумав цей план. Що мені робити в космосі? Що мені взяти з собою в космос?

— написав Маедзава.

Однією з ідей сам майбутній турист запропонував перевірку та подальше розвінчання або підтвердження різноманітних міфів.

Маедзава потрапив у заголовки газет у 2019 році, коли почав пошуки супутниці, яка могла б супроводжувати його під час польоту навколо Місяця на космічному кораблі SpaceX, запуск якого планують на 2023 рік. Потім він змінив підхід: заявив, що відбере для польоту вісім творчих особистостей.

Поки йде відбір, Маедзава не сидить без діла: він придбав тур на МКС і тепер пропонує усім охочим взяти участь у мозковому штурмі.

Автор кращої ідеї отримає від Маедзави персоналізовану нашивку космічної місії.

Мені так цікаво, яке життя в космосі! Я планую дізнатися це самостійно і поділитися з усім світом на моєму каналі YouTube,

— заявив Юсаку Маедзава.