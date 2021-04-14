Мікророботів навчили ковзати водною поверхнею за допомогою лазера

Інженери з Бельгії та Франції розробили систему ThermoBot для демонстрації можливостей методу, який дозволяє проводити маніпуляції з мікрооб'єктами і керувати мікророботами, плаваючими на поверхні води за допомогою інфрачервоного лазера.

Інженери з Брюссельського вільного університету та інституту FEMTO-ST з Франції під керівництвом Франка Піньян Басуальдо розробили систему управління, названу ThermoBot, яка підходить для маніпуляцій мікрооб'єктами і микророботами, що знаходяться на межі поділу водної поверхні і повітря.

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Система дозволяє точно управляти положенням, швидкістю і орієнтацією мікрооб'єктів за допомогою інфрачервоного лазера і індцуіруемих їм біля поверхні води термокапіллярних потоків.

Як це працює

В основі методу лежить ефект виникнення термокапіллярних конвекційних потоків у воді через зміну величини поверхневого натягу при локальному нагріві (ефект Марангони).

Промінь лазера прямує у задані точки поблизу об'єкта і генерує у цих точках локальні потоки рідини, які приводять об'єкт в рух. Змінюючи потужність лазера, тривалість нагріву і положення точки нагріву щодо об'єкта можна задавати напрямок і швидкість його руху, а швидкі перемикання променя між декількома точками нагріву дозволяють керувати рухом у заданій траєкторії відразу декількома мікрооб'єктами одночасно. Крім того, за допомогою системи ThermoBot можливо здійснювати операції по мікрозбірці мініатюрних пристроїв.

Пояснення та демонстрація ThermoBot: дивіться відео