Зрозуміти поширення мікропластику в глобальному масштабі важливо, оскільки ці крихітні частинки можуть стимулювати танення льодовиків, підвищуючи рівень світового океану. В останні десятиліття забруднення пластиком стало справжньою катастрофою не тільки для біосфери, але і для здоров'я людини, оскільки частинки можуть накопичуватися в організмі. Якщо концентрація дуже висока, мікропластик підвищує ризик розвитку нейродегенеративних захворювань, імунних порушень і раку.

Цікаво Доведено: людство отруювало океан мікропластиком навіть пів століття тому

Мікропластик у снігу

Вчені з Університету Рейк'явіка, ісландського метеорологічного управління і Університету Гетеборга в Швеції за допомогою оптичної мікроскопії і спектроскопії ідентифікували мікропластики в кернах льодовика Ватнайекюдль — найбільшої крижаної шапки Європи.

У лабораторних експериментах було показано, що мікропластичні частинки діють як ядро для створення кристалів льоду в атмосфері. Сніг і дощ виступають ефективними механізмами видалення частинок з атмосфери; отже, льодовики — поглиначі атмосферних мікропластиків та інших забруднювачів. Пластикові матеріали повинні добре зберігатися в льодовиках через низькі температури і відсутність сонячного світла в результаті швидкого поховання під стовпом снігу, що знижує деградацію частинок. Буріння глибоких кернів крижаних щитів може надати важливу інформацію про історичний розвиток мікропластичного забруднення,

— розповіли автори роботи.

За їх словами, Ватнайекюдль – одне з кращих місць у світі для вивчення механізмів перенесення мікропластика на великі відстані і вивчення його впливу на динаміку льодовиків. Проби взяли в червні 2020 року з центральної частини льодовика, на висоті 1400 метрів над рівнем моря. Це місце практично не відвідують туристи.

Вчені витягли два снігових керна довжиною три метри кожен. Верхні 50 сантиметрів снігу видалили, щоб не допустити забруднення зразків (вони містили тільки сніг, ніякого льоду). Потім керни в захищених ящиках з пінополістиролу, засипаних снігом, перевезли в лабораторію, де їх розплавили. Воду розлили в чисті скляні контейнери і відфільтрували.

"Ми визначили кілька різних типів мікропластичних частинок з різною морфологією. Чотири пластикові фрагменти мають однаковий діаметр (приблизно від 30 до 3000 мікрометрів), а два пластикові волокна мають довжину 1300 і 3000 мікрометрів. Пластмаси включали поліуретан, полівінілхлорид, поліамід та акрилонітрилбутадієнстирол (АБС-пластик). Через їх малі розміри найбільш ймовірний шлях поширення – атмосферне перенесення (або з вітром, або завдяки опадам)", – повідомили вчені.

Попередні дослідження підтвердили, що мікропластики впливають на поведінку льодовиків, змінюючи світлопоглинання, структурні та загальні характеристики, властивості. У результаті вони сприяють їх таненню.