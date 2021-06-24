Цікава наука: як працює мікрохвильова піч

Мікрохвильова піч стала неодмінним атрибутом сучасної кухні. Завдяки приладу можна швидко розігріти, розморозити або приготувати їжу. Та чи задумувалися ви над тим, як саме працює цей зручний кухонний гаджет?

Мікрохвильові печі змінили життя людей з того моменту, як вони почали гудіти та розігрівати їжу в 1960-х роках XX століття. Мікрохвильовки прийшли на зміну газовим духовим шафам, які називають духовками. Це значно прискорило процес приготування та розігріву їжі. Користувачам мікрохвильовок потрібно дотримуватися декількох правил користування: ніяких металів, ніяких плавких пластмас, кришталю та інших предметів, які не підходять для використання.

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Мікрохвильовка – типовий атрибут сучасної кухні / Фото Unsplash

Принцип роботи мікрохвильової печі

Мікрохвильовки, як зрозуміло з назви, нагрівають їжу завдяки використанню мікрохвиль – однієї з форм електромагнітних хвиль, які займають діапазон між радіохвилями та інфрачервоним випромінюванням.

Всередині мікрохвильовок пристрій, який називається магнетроном, генерує електромагнітне випромінювання мікрохвильового діапазону та направляє їх на їжу. Своєю чергою їжа нагрівається завдяки енергії, яка передається з мікрохвилями. Енергія поступово гасне, адже хвилі втрачають імпульс. Тому часто більше розігрівається зовнішня сторона об'єкта нагрівання, а внутрішня може залишитися холоднішою. Вона нагрівається шляхом кондуктивної передачі тепла. Тому їжу потрібно перемішувати для ефективнішого нагрівання.

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Що не можна ставити у мікрохвильовку?