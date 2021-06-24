Мікрохвильові печі змінили життя людей з того моменту, як вони почали гудіти та розігрівати їжу в 1960-х роках XX століття. Мікрохвильовки прийшли на зміну газовим духовим шафам, які називають духовками. Це значно прискорило процес приготування та розігріву їжі. Користувачам мікрохвильовок потрібно дотримуватися декількох правил користування: ніяких металів, ніяких плавких пластмас, кришталю та інших предметів, які не підходять для використання.
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Мікрохвильовка – типовий атрибут сучасної кухні / Фото Unsplash
Принцип роботи мікрохвильової печі
Мікрохвильовки, як зрозуміло з назви, нагрівають їжу завдяки використанню мікрохвиль – однієї з форм електромагнітних хвиль, які займають діапазон між радіохвилями та інфрачервоним випромінюванням.
Всередині мікрохвильовок пристрій, який називається магнетроном, генерує електромагнітне випромінювання мікрохвильового діапазону та направляє їх на їжу. Своєю чергою їжа нагрівається завдяки енергії, яка передається з мікрохвилями. Енергія поступово гасне, адже хвилі втрачають імпульс. Тому часто більше розігрівається зовнішня сторона об'єкта нагрівання, а внутрішня може залишитися холоднішою. Вона нагрівається шляхом кондуктивної передачі тепла. Тому їжу потрібно перемішувати для ефективнішого нагрівання.
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Що не можна ставити у мікрохвильовку?
- Деякі типи пластмас здатні ефективно поглинати мікрохвилі, що приводить до їх розплавлення та змішування з їжею. Тому пластмаси не рекомендуються до використання.
- Метали не пропускають хвилі мікрохвильового діапазону, тому ваша їжа буде нагріватися менш ефективно. Окрім того, можуть з'явитися іскрові розряди, які пошкодять мікрохвильовку.
- Посуд з малюнками або позолотою теж не можна використовувати, адже фарба може іскрити, як і металеві домішки у ній.
- Кришталь має у собі домішки різних металів, які можуть почати іскрити. Часто посуд з кришталю має різну товщину поверхні, що призведе до нерівномірного нагрівання. Це у сукупності з металевими домішками може привести до пошкодження як мікрохвильовки, так і посуду.