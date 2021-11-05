Підприємець впевнений: такі країни, як США і Великобританія, повинні витратити "десятки мільярдів" на фінансування досліджень. Все це необхідно, щоб якомога краще підготуватися до потенційних біотерактів і прийдешніх пандемій. І хоча це дуже затратно, в результаті може призвести до викорінення грипу та застуди.

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Про що попереджає Білл Гейтс

Я сподіваюся, що через п'ять років зможу написати книгу під назвою "Ми готові до наступної пандемії", але для цього будуть потрібні десятки мільярдів доларів. США і Великобританія будуть частиною цього. Це, ймовірно, потребуватиме близько мільярда на рік для Цільової групи з пандемії на рівні ВООЗ, яка буде проводити спостереження і фактично робити те, що я називаю "мікробними іграми",

– каже Білл Гейтс.

Засновник Microsoft припустив, що це підготує світ до біотероризму , зазначивши, що зловмисники зможуть атакувати аеропорти, поширюючи різноманітні хвороби.

, зазначивши, що зловмисники зможуть атакувати аеропорти, поширюючи різноманітні хвороби. Зокрема, прикладом він наводить віспу, яка сьогодні вважається остаточно викоріненою в природі, хоча гіпотетична можливість її повернення все ж є реальною, оскільки зразки вірусів досі зберігаються в спеціальних лабораторіях у США та Росії.

Гейтс попереджає, що епідемії, викликані біотероризмом, можуть бути гіршими, ніж природні. У віспи ймовірність смерті в рази вища, ніж у коронавірусу.

Тому, додає він, весь світ повинен готуватися до наступної пандемії, викорінити грип, позбутися від застуди, створити ефективніші вакцини й так далі.

Для довідки. Людство перемогло віспу в 1978 оці завдяки винайденню вакцини. Це інфекційне вірусне захворювання за приблизними підрахунками з VI по XX століття убило щонайменше 1 мільярд людей. Лише у XX столітті від неї загинуло до 300 мільйонів людей по всій планеті, що значно більше, ніж в усіх війнах людства.