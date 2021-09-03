Вже понад рік Мінцифра співпрацює з Apple за кількома напрямками. Президент наголосив, що офіційне відкриття офісу Apple в Україні є свідченням перспективності нашого ринку.

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Про що говорили

Серед тем, які обговорювали під час зустрічі, були такі:

Українізація персонального помічника Siri.

Запуск сервісу ЕКГ для Apple Watch в Україні,

Проведення перепису населення з використанням інноваційних підходів та залучення діджитал-інструментів,

Створення української музичної редакторської команди для оптимізації рекомендацій на головній сторінці Apple Music під українські реалії. На зустрічі передали спільний лист-звернення до компанії Apple від представників українських виконавців та музичних організацій. Це рішення активно підтримують представники української музичної індустрії.

Співпраця у сфері розвитку цифрових навичок і комп’ютеризації шкіл.

Торкнулися також теми цифрових документів. Apple нещодавно запустила функцію зберігання паспорта та водійських прав у застосунку Wallet. Тому очільник Мінцифри поділився українським досвідом впровадження перших у світі цифрових паспортів та продемонстрував CEO Apple застосунок Дія, "який йому дуже сподобався".

Ми вдячні компанії Apple за постійну співпрацю з нашим міністерством, адже хочемо, щоб українці могли користуватись усіма сервісами компанії. Крім цього, обговорили можливу співпрацю в напрямку навчання програмування школярів, студентів, ветеранів. А також у сфері охорони здоров’я, комп’ютеризації шкіл і локалізації продуктів Apple до українського ринку,

— сказав Михайло Федоров.