Михайло Федоров закликав не мобілізувати ІТ-спеціалістів до війська – міністр пояснив, чому

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підписав лист із закликом не мобілізувати до лав ЗСУ ІТ-фахівців. Вони, на його думку, важливі на іншому фронті.

Як каже глава Мінцифри, сьогодні українські айтішники воюють у кіберпросторі. Наша ІТ-армія дає відсіч ворожій пропаганді в мережі. 24 канал з'ясував деталі.

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Деталі ініціативи

Як пише видання DOU, ІТ-спеціалісти працюють над:

поширенням серед громадян Росії антивоєнних та пропагандистських матеріалів через усі доступні інтернет-платформи;

розсилкою електронних листів – уже відправлено 50 мільйонів;

налагодженням масової розсилки через месенджер Viber та роботу з російськими соцмережами "ВК" та "Однокласники";

організацією інформаційних кампаній задля створення панічних настроїв на території держави-окупанта, зокрема закликів до масових протестів, які підірвуть режим зсередини;

проведенням інших видів робіт щодо протидії дезінформації населення держави-окупанта.

З огляду на це, міністр рекомендує звертати увагу на цей факт при проведенні мобілізації до ЗСУ. В цьому випадку необхідно буде верифікувати приналежність особи до категорії ІТ-фахівця за допомогою перевірки наявності укладеного між ним та ІТ-компанією трудового договору або контракту.