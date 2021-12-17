Михайло Федоров розповів, скільки українців користуються додатком "Дія"

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі опублікував офіційну інформацію про кількість активних користувачів додатку "Дія" та їх приріст.

Як заявив політик, на сьогодні кількість реєстрацій на сервісі перетнула межу в 12 мільйонів користувачів. Ба більше, нові облікові записи створюють щодня у великій кількості.

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Скільки людей приєднується до Дії

Щодня до нас приєднується 50 000+ унікальних користувачів,

– написав Михайло Федоров.

Що цікаво, додаток подвоїв користувацьку базу всього за 4 місяці. Адже зовсім нещодавно, 17 серпня міністр звітував про 6 мільйонів реєстрацій. Позначки у 9 мільйонів досягли першого листопада.

Нагадаємо, сьогодні в Дії можна скористатися низкою корисних функцій та послуг: