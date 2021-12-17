Михайло Федоров розповів, скільки українців користуються додатком "Дія"
Джерело:FEDOROV
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі опублікував офіційну інформацію про кількість активних користувачів додатку "Дія" та їх приріст.
Як заявив політик, на сьогодні кількість реєстрацій на сервісі перетнула межу в 12 мільйонів користувачів. Ба більше, нові облікові записи створюють щодня у великій кількості.
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Скільки людей приєднується до Дії
Щодня до нас приєднується 50 000+ унікальних користувачів,
– написав Михайло Федоров.
Що цікаво, додаток подвоїв користувацьку базу всього за 4 місяці. Адже зовсім нещодавно, 17 серпня міністр звітував про 6 мільйонів реєстрацій. Позначки у 9 мільйонів досягли першого листопада.
Нагадаємо, сьогодні в Дії можна скористатися низкою корисних функцій та послуг:
- Отримати цифровий паспорт – як внутрішній, так і закордонний – та картку платника податків.
- Оформити сертифікати про вакцинацію.
- Зареєструвати ФОП та вносити до нього зміни.
- Проводити операції з водійським посвідченням.
- Отримувати витяги та іншу документацію.
- Користуватися послугами єМалятко та багато іншого.