Дані надала компанія Apptopia. За її інформацією, Starlink має приблизно 150 000 активних щоденних користувачів в Україні.

Цікаво Вже в Україні: SpaceX офіційно зареєструвала представництво Starlink Ukraine

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Зараз термінали Starlink працюють для обʼєктів соціальної інфраструктури — це школи, лікарні, сільські ради, пожежні частини.

Після звільнення містечок Київщини та Чернігівщини оператори почали відновлювати зв’язок за допомогою Starlink.

Є села, де обстрілами перебили 10 кілометрів кабелю. Завдяки одній станції Starlink провайдер зміг швидко відновити доступ до інтернету. Це унікальний досвід використання Starlink, і такого ще не було в світі,

– пише Михайло Федоров.



Термінал Starlink розгортають у полі / Фото Михайло Федоров

Видання The Economist називає Starlink "новим гарячим товаром в Україні". Протягом місяця кількість українських завантажень програми Starlink, яка використовується для підключення комп’ютерів і телефонів до тарілок, а отже, до сигналів супутникового інтернету зросла з нуля до 215 000, що становить 58 відсотків від загальної кількості у світі.

Проблеми Starlink

Технологію також використовують військові. Однак у цьому плані є певні проблеми. Річ у тім, що супутниковий інтернет найбільш затребуваний саме у зоні бойових дій – у східних та південних регіонах, де зараз зосереджені основні напрямки російського наступу. Проте саме там сигнал від супутників найслабший, оскільки орбітальні супутники знаходяться далі від своїх наземних станцій. 21 квітня SpaceX вивела на орбіту ще 53 супутники, що повинно покращити ситуацію.



Стабільність сигналу Starlink в Україні / Інфографіка The Economist

На цьому зображенні показано якість підключення супутникового інтернету в різних точках України. Блідий колір означає слабший сигнал. Великі сині точки – наземні станції. Малі блакитні – супутники. Видно, що найближча станція розташована у Польщі. Наступна – у Литві.

До речі, раніше ми писали про те, що Мінцифри вже планує збудувати в Україні наземну станцію Starlink. Однак до реалізації приступлять лише після перемоги.

Наприкінці квітня в Мінцифри також повідомляли, що в Україні вже є понад 10 тисяч терміналів Starlink. Однак попри таку значну кількість, потрібно ще.