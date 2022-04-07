Михайло Федоров розповів про діяльність та допомогу криптофонду

Українська криптобіржа KUNA створила спеціальний фонд для підтримки української армії та цифрового й кіберспротиву. Міністр цифрової трансформації України поділився новими даними про діяльність фонду,

З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних Сил України. Лише за перший тиждень роботи зібрали 50 мільйонів доларів у криптовалюті. На що ж їх витратили?

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Що профінансували з криптофонду

6 квітня Збройні сили України отримали першу партію сухпайків виробництва США (MRE MILITARY CERT. SINGLE COMPLETE MEAL. BRAND NEW RATIONS/MILITARY SPEC MADE IN THE USA).

Всього криптофондом придбано 410 тисяч таких продуктів для потреб ЗСУ на загальну суму 3 792 500 доларів і чверть вже доставлено.



Сухпайки, придбані на кошти, зібрані фондом / Фото з телеграм-каналу Михайла Федорова



Сухпайки, придбані на кошти, зібрані фондом / Фото з телеграм-каналу Михайла Федорова

Крім того, розвідникам, нацгвардії, фонду "Повернись живим" та містам, в яких ведуться активні бойові дії, передали 1 500 цифрових прицілів X-sight LTV 3-9 на загальну суму 825 000 доларів.



Приціли X-sight LTV 3-9 закуплені криптофондом / Фото з телеграм-каналу Міністерства цифрової трансформації України​